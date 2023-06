Giuseppe ucciso a coltellate a 18 anni La lite tra giovanissimi per una ragazza | poi il dramma

(Di venerdì 30 giugno 2023) Unatra ragazzi, appena maggiorenni, si è trasformata in una tragedia . A Casal di Principe, in provincia di Caserta, un giovane di 18Turco , è stato colpito con almeno otto ...

Fermato il presunto assassino Lite tra giovani:a coltellate Dopo l' aggressione , il 18enne è stato portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma, nonostante i ...Si chiamavaTurco ed era residente a Villa Literno (Caserta), il 18ennela scorsa notte con almeno otto coltellate in piazza Villa a Casal di Principe (Caserta). I carabinieri di Casal di Principe ...Fermato il presunto assassino Lite tra giovani:a coltellate Dopo l' aggressione , il 18enne è stato portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma, nonostante i ...

La lite in piazza per una ragazza, diciottenne accoltellato a morte Today.it

Ancora violenze tra giovanissimi. A Casal di Principe, un 18enne ha ucciso un coetaneo colpendolo con otto coltellate. Giuseppe Turco è stato ucciso con almeno otto coltellate, in piazza Villa, a Casa ..."Un risveglio amarissimo per Villa Literno, in un momento in cui stavamo dando solo buone notizie legate ai lavori legati al Pnrr destinati a cambiare volto al paese. (ANSA) ...