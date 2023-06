Giuntoli | «Oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’ex d.s. del Napoli, e prossimo responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cristiano, è stato collegato in video conferenza per ricevere il premio come migliore d.s. della stagione all’evento inaugurale della stagione di calciomercato al Grand Hotel di Rimini «C’è grande soddisfazione da parte della proprietà, dei ragazzi e di tutti noi per lo scudetto vinto. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro di tutti, del sentirsi sempre ‘noi’ e mai ‘io’. Quello che abbiamo fatto è frutto di un pizzico di fortuna, tanto lavoro e della rinuncia dovuta a questioni economiche di certi lavori». Spalletti è stato consigliato al Napoli da Allegri? «non lo so… Sarei voluto essere lì di persona, mahodaa ...