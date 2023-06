Giuntoli non parteciperà all’evento di apertura del calciomercato estivo | il motivo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cristiano, attuale direttore sportivo del Napoli vicino al passaggio alla Juventus, nondidelCristiano, attuale direttore sportivo del Napoli vicino al passaggio alla Juventus, nondidela Rimini (in cui doveva anche essere premiato). Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, c’è unpreciso dietro a questa decisione:sta definendo gli ultimi dettagli con azzurri e Juve per il suo passaggio definitivo in bianconero.

Dopo la tensione di ieri, con l'ultimatum della Juventus a smuovere le acque fin troppo tranquille della trattativa, oggi si conclude l'avventura di Cristianoal Napoli. L'ufficialitàè ancora arrivata, sarà decisivo l'incontro "virtuale" in programma nel pomeriggio con De Laurentiis: le sensazioni sono molto positive. Dopo essersi liberato dal ...L'accordo è arrivato proprio l'ultimo giorno disponibile per evitare lungaggini burocratiche: sesi fosse liberato entro il 30 giugno dal Napoli,per lavorare per i bianconeri avrebbe ...... anche se qui le stradeportano tutte a Roma ma a Napoli per poi ripartire a breve verso Torino ().

Tuttosport - Nessuna deroga: se ADL non libera Giuntoli entro domani lo prenderà nel 2024 Tutto Napoli

L'esperto di mercato Di Marzio si è soffermato sull'approdo ormai imminente di Giuntoli alla Juventus e sul ruolo che andrà a coprire."La longa mano" di Luciano Moggi, ufficialmente fuori dal calcio dal lontano 2006, blocca il passaggio di Giuntoli alla Juve.