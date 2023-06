Giuntoli lascia il Napoli | ora è ufficiale La nota del club

2023 - 06 - 30 15:01:02 Sassuolo, ufficiale l'addio di Magnanelli Magnanelliil Sassuolo. L'... 2023 - 06 - 30 14:08:34 Juventus -, ufficialità in serata Cristianosarà il nuovo ...... Cristianosta per diventare a tutti gli effetti il ds della Juventus,il Napoli ad un anno dalla sua scadenza di contratto.- Juve, ci siamo L'ultimo aggiornamento arriva ...A De Laurentis piace Massara, ex Milan Accordo per la risoluzione contrattuale del D. S. Cristianocheil Napoli e può andare alla Juventus. A De Laurentis piace Massara, ex Milan.

Giuntoli lascia il Napoli: accordo per la risoluzione, ora la Juventus Goal Italia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...