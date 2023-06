Giuntoli alla Juve | manca solo l’ufficialità | raggiunta intesa verbale con De Laurentiis CorSport

Ieriha raggiunto un'intesa verbale col presidente De Laurentiis , rinunciando ad alcune mensilità. E, secondo quanto filtra da Torino, l'ha comunicato a Maurizio Scanavino, ad della ...... quando Cristianorisolverà il suo contratto con il Napoli e si accaseràJuventus Secondo le norme federali oggi è l'ultimo giorno buono . Sono le ore decisive. In caso il patron ...Juve oggi o arriva tra un annoA questo punto le opzioni restano due. La prima è che la Juve abbia fatto trapelare ai giornali questo ultimatum per mettere ulteriore fretta al Napoli e ...

Giuntoli alla Juve, manca solo l'ufficialità Corriere dello Sport

Il direttore sportivo ha poche ore per liberarsi dal Napoli: in alternativa serve una deroga. Sono ore decisive quelle legate al futuro di Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo protagonista della ...Ieri il ds ha raggiunto un'intesa verbale col presidente De Laurentiis, rinunciando ad alcune mensilità Se in serata non interverranno imprevisti, da domani Cristiano Giuntoli sarà il nuovo responsabi ...