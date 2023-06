Giulio Evangelisti | l' uomo investito e ucciso dopo una partita a carte al bar

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'impatto con l'auto non gli ha lasciato scampo., pensionato di 85 anni, è stato travolto ein strada ieri pomeriggio (29 giugno) in località Ripiano a Monte San Govanni Campano, comune della provincia di Frosinone. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18, nei pressi...

Stava passeggiando sulla provinciale quando un'auto lo ha centrato in pieno. È morto così di Monte san Giovanni Campano. Il conducente...

L'impatto con l'auto non gli ha lasciato scampo. Giulio Evangelisti, pensionato di 85 anni, è stato travolto e ucciso in strada ieri pomeriggio (29 giugno) in località Ripiano a Monte San Govanni Camp ...È successo ieri poco prima delle 18. Inutili i soccorsi. L’uomo alla guida della vettura è un cinquantenne: sottoposto ai test per alcol e stupefacenti ...