Giulia Stabile volta pagina dopo Sangiovanni con Alessio Cavaliere? Questo video insinua il dubbio

I due continuano la linea della riservatezza, ma si lasciano sfuggire dettagli che non fanno altro che confermare la fine ...La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni esembrerebbe essere ormai un ricordo. Ad alimentare le voci di una rottura tra i due è stato il giovane cantante che, intervistato da Cosmopolitan, si è lasciato andare a delle ...Sangiovanni esi sono lasciati . I fan se ne sono fatti ormai una ragione, sebbene da parte di entrambi non sia ancora arrivata una dichiarazione esplicita. Nelle scorse ore l'ex allievo di Amici di ...

Amici, Sangiovanni rompe il silenzio su Giulia Stabile Le ultime dichiarazioni del cantante spiazzano tutti ComingSoon.it

La vincitrice di Amici20, la ballerina Giulia Stabile sarà ospite di Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez a Milano, insieme ad altri 28 artisti che si esibiranno sul palco. L'evento ...In questo periodo dell’anno, in cui molti italiani sono in vacanza o si preparano a partire per le loro mete preferite, il meteo diventa un fattore ancora più importante da tenere in considerazione. C ...