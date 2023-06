Giro Donne | perché è stata annullata la prima tappa e cosa è successo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Falsa partenza per il2023. Lainaugurale della prestigiosa corsa a tappe italiana di ciclismo femminile èinfattiper il maltempo, rimandando a domani dunque l’assegnazione dellamaglia rosa. Il cronoprologo di Chianciano Terme (da 4.4 chilometri) ha subito un paio di interruzioni ed infine la cancellazione definitiva dell’evento. Al momento della sospensione finale, avevano già terminato la cronometro individuale una ottantina di atlete (sulle 167 che partecipano alla manifestazione) ed il miglior tempo provvisorio era stato firmato da una fantastica Letizia Paternoster in 5’41?99 subito davanti alle olandesi Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos, alla danese Cecille Ludwig e alla statunitense Chloe Dygert. Purtroppo sul percorso si è abbattuto un ...

Ciclismo, Giro Donne: Gaia Realini: "Elisa Longo Borghini il mio idolo, ma ora sogno la maglia rosa" Eurosport IT

La prima tappa del Giro d'Italia femminile è stata annullata a causa delle avverse contizioni meteo che hanno imperversato su Chianciano Terme. Pioggia e grandine cadute intensamente hanno allagato ...Inizia il Giro Donne: si comincia oggi con la Corsa Rosa che prevede una breve cronometro individuale con partenza ed arrivo in quel di Chianciano Terme. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso ...