Giro d’Italia Donne 2023 | l’ordine di partenza della cronometro iniziale

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Inizierà quest’oggi, venerdì 3o giugno, la 34ma edizione del. Questa importante corsa a tappe femminile comincerà con una brevedi 4,4 chilometri cone arrivo a Chianciano (in provincia di Siena) e lo spettacolo di certo non mancherà fin da subito. Il percorso odierno non presenterà insidie altimetriche e sarà dunque adatto alle specialiste delle prove contro il tempo. La prima atleta a partire sarà la lituana Rasa Leleivyte (Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano) alle ore 12:30:00, mentre l’ultima a prendere il via sarà la tedesca Liana Lippert (Movistar) alle 15:25:00. Qui di seguitodicompleto. ORDINE DI...