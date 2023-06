Giochi Europei | Tiro a volo Oro e carta olimpica per Jessica Rossi

Tutti questi interventi ci garantiranno durante ie in futuro sia sotto l'aspetto della ... cioè a consumo energetico quasi nullo, in linea con gli standard. Al sopralluogo hanno ...' Papà, andiamo a Parigi '. Questa la speciale dedica di Aziz Abbes Mouhiidine , in lacrime dopo la vittoria nella semifinale della boxe aidi Cracovia 2023 . Grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bereznicki, l'azzurro si è infatti qualificato per la finale ma soprattutto ha conquistato la carta olimpica per le ...Prima medaglia per il pugilato italiano aidi Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semifinale. Contro Samet Gumus, però, non c'è stato nulla da fare. L'atleta ...

Boxe, Federico Serra vittima dell'ennesimo furto ai Giochi Europei. L'ira dei tecnici: "Solo così potete vincere!" OA Sport

Jessica Rossi trionfa ai Giochi Europei e si prende la medaglia d’oro nel tiro a volo: la tiratrice azzurra strappa il pass per Parigi e vola ...La spedizione azzurra del tiro con l’arco ai Giochi Europei di Cracovia torna a casa con un ricco bottino di ben 6 medaglie (3 ori, 1 argento e 3 bronzi), che le valgono nuovamente la prima posizione ...