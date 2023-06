Giochi Europei | scherma | Garozzo | Marini | Macchi e Foconi vincono un oro doppio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cracovia – Un’altra eccezionale giornata per la, quella di ieri ai. L’Italia vince due medaglie. Arriva il bronzo per le spadiste (leggi qui) ma anche uno splendido oro nel fioretto a squadre maschile, per chiudere un turno straordinario. Sono 71 attualmente le medaglie della spedizione azzurra a Cracovia. E’ stato netto il percorso dei fiorettisti azzurri. Tommaso, Daniele, Filippoe Alessiohanno esordito in pedana e direttamente agli ottavi di finale vincendo, con un netto 45-31, sulla Danimarca. Nei quarti poi hanno battuto l’Ungheria per 45-33, con un successivo match vittorioso Gran Bretagna in semifinale (45-29). E’ stata la Francia l’avversaria della storica finale. Subito avanti 10-3, gli Azzurri hanno subìto ...

...una volta alle Olimpiadi L'eliminazione ai gironi degliunder 21 lascia l'Italia fuori anche dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il regolamento è infatti chiaro: a strappare il pass per i......ricordiamo tutti quella domenica visto che poi la sera è arrivato il trionfo azzurro agli, ... poche ore prima del debutto di Matteo un test positivo al Covid - spontaneo - ha tolto dai...Il programma e gli orari di tutti gli eventi in programma nella giornata di venerdì 30 giugno per quanto riguarda lo sport in tv . Occhi puntati suidi Cracovia 2023 con Sportface.it che vi farà vivere grandi emozioni che potrete seguire anche sulla piattaforma OTT di Italia Team. Spazio anche al tennis con i tornei di Eastbourne, ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari venerdì 30 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

"I numeri sono considerevoli e tutti a nostro favore. Ormai c'è normalità nella straordinarietà. Continua il trend iniziato con le Olimpiadi di Tokyo, in questo momento non c'è settore più in salute d ..."Ci dispiace molto per il calcio perche' era una Nazionale che sentivamo molto nostra. Loro avevano anche scelto Tirrenia come centro di allenamento ...