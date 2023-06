Giochi Europei | pugilato | Giordana Sorrentino è bronzo nei 50 kg

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cracovia – Dopo la medaglia didi Federico Serra (leggi qui), arrivano altri allori per gli Azzurri del. Ail’Italia è in cima al Medagliere con la cifra enorme di 79 allori. Di essi 24 sono gli ori, 23 gli argenti e 32 i bronzi. Una cifra incredibile e già celebrata da Carlo Mornati, il segretario generale del Coni (leggi qui). Lo sport italiano è un modello da seguire in tutto il mondo. E gli atleti salgono sul podio. Lo hanno fatto allora anche Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), che è arrivato in semifinale mediante un percorso autorevole e di grande personalità. L’Azzurro ha eliminato il polacco Mateusz Bereznicki con un perentorio 5-0. Il successo vale anche la carta olimpica (pass individuale) per idi Parigi 2024. “Sono ancora incredulo – le sue parole a margine ...

L'Italia conduce la classifica del medagliere aidi Cracovia e Varsavia con 71 medaglie, 21 d'oro, 22 d'argento e 28 di bronzo. Su quasi la metà dei podi conquistati dagli azzurri c'è la firma degli atleti delle Fiamme oro , che in ...di Cracovia 2023, oro per Foconi e compagni Potrebbe anche interessarti Declassamento ospedale Branca, le istituzioni: 'Ferma contrarietà'Medaglia d'argento per l'Italia femminile a squadre della sciabola nell'ultima gara di scherma aidi Cracovia 2023 . Le azzurre, dopo il bronzo nella spada maschile, salgono di nuovo sulle pedane polacche e vengono però battute in finale dalla Francia per 45 - 38. Arriva comunque un ...

LIVE Giochi Europei 2023, 30 giugno in DIRETTA: l'Italia scappa nel medagliere, fuori Irma Testa. Tra poco la finale delle sciabolatrici OA Sport

Terza giornata di gare per il teqball ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Venerdì dedicato al torneo di doppio misto, dove c'è stata poca g ...