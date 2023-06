Giochi Europei Cracovia 2023 | trap d’oro con Rossi e De Filippis | anche Mouhiidine vola a Parigi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giornata molto positiva per l’Italia Team aidi. Due medaglienel tiro a volo con contestuali carte olimpiche. Un argento e un bronzo nell’ultima giornata del programma della scherma. Quattro bronzi nel pugilato e soprattutto un finale per l’oro, con Aziz Abbesche conquistail pass individuale per2024 nella categoria 92 kg. Al Wroclaw Shooting Centre l’Italia Team festeggia ben due carte olimpiche nella stessa giornata, riempiendo di fatto tutti gli slot a disposizione nel settore femminile (due nello skeet e due nel) grazie alla prestazione impeccabile di Jessica. Primo posto in qualificazione con 123/125, primo posto nel ranking match di semifinale, primo posto nella ...

L'Italia conduce la classifica del medagliere aidi Cracovia e Varsavia con 71 medaglie, 21 d'oro, 22 d'argento e 28 di bronzo. Su quasi la metà dei podi conquistati dagli azzurri c'è la firma degli atleti delle Fiamme oro , che in ...di Cracovia 2023, oro per Foconi e compagni Potrebbe anche interessarti Declassamento ospedale Branca, le istituzioni: 'Ferma contrarietà'Medaglia d'argento per l'Italia femminile a squadre della sciabola nell'ultima gara di scherma aidi Cracovia 2023 . Le azzurre, dopo il bronzo nella spada maschile, salgono di nuovo sulle pedane polacche e vengono però battute in finale dalla Francia per 45 - 38. Arriva comunque un ...

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "L'eliminazione della Nazionale under 21 dall'Europeo e la conseguente assenza dalle Olimpiadi di Parigi Ci dispiace molto, è una grande perdita, visto ...Terza giornata di gare per il teqball ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Venerdì dedicato al torneo di doppio misto, dove c'è stata poca g ...