Giochi Europei Cracovia 2023 | scherma | argento dell’Italia femminile a squadre nella sciabola

(Di venerdì 30 giugno 2023) Medaglia d’per l’Italiadellanell’ultima gara diaidi. Le azzurre, dopo il bronzospada maschile, salgono di nuovo sulle pedane polacche e vengono però battute in finale dalla Francia per 45-38. Arriva comunque un prestigiosissimo secondo gradino del podio per Rossella Gregorio, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile. Arrivano sei medaglie in altrettante prove a, alle quali si sommano le dieci conquistate nell’Europeo individuale di Plovdiv, pertanto sono 16 medaglie in appena dodici gare continentali, il record di Antalya è ampiamente battuto. SportFace.

L'Italia conduce la classifica del medagliere ai Giochi europei di Cracovia e Varsavia con 69 medaglie, 21 d'oro, 21 d'argento e 27 di bronzo. Su quasi la metà dei podi conquistati dagli azzurri c'è la firma degli atleti delle Fiamme oro. Giordana Sorrentino conquista la medaglia di bronzo nella categoria dei 50 Kg ai Giochi europei di Cracovia: la 23enne pugile romana dei Carabinieri, già certa del pass individuale per Parigi 2024, è stata sconfitta in semifinale per 5 - 0 dalla turca Buse Naz Cakiroglu.

L’Italia conduce la classifica del medagliere ai Giochi europei di Cracovia e Varsavia con 69 medaglie, 21 d’oro, 21 d’argento e 27 di bronzo. Su quasi la metà dei podi conquistati dagli azzurri c’è l ...TIRO A VOLO, EUROPEI A SQUADRE - : Jessica Rossi conquista il pass olimpico non nominale per Parigi 2024 grazie alla vittoria in finale nel trap femminile ...