Giochi Europei Cracovia 2023 | l’Italia beach soccer batte la Spagna e vola in finale

Salerno . Martina Criscio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile e la salernitana Rossella Gregorio hanno vinto la medaglia d'argento aidi Cracovia in Polonia. Competizione che ha assunto un valore ancora più alto grazie ai punti pesanti messi in palio il ranking di qualificazione Olimpica. Con questa seconda piazza le ...Altra giornata super per l'Italia aidi Cracovia. Jessica Rossi ha vinto la medaglia d'oro nel trap ed ha portato ai colori azzurri il secondo e ultimo posto nazione disponibile, dopo quello ottenuto da Silvana Stanco. La ...Giornata molto positiva per l'Italia Team aidi Cracovia. Due medaglie d'oro nel tiro a volo con contestuali carte olimpiche. Un argento e un bronzo nell'ultima giornata del programma della scherma. Quattro bronzi nel pugilato e ...

LIVE Giochi Europei 2023, 30 giugno in DIRETTA: impresa nel beach soccer, l'Italia batte la Spagna ed è in finale! Si vola nel medagliere! OA Sport

Suona la Marsigliese e non l'inno di Mameli. A Cracovia nessuna revanche al femminile. Cala così il sipario sui Giochi Europei per la scherma. Nell'ultima giornata di assalti ...