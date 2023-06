Giochi Europei Cracovia 2023 | Boxe | Sorrentino e Testa conquistano il bronzo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giordanaconquista la medaglia dinella categoria dei 50 Kg aidi: la 23enne pugile romana dei Carabinieri, già certa del pass individuale per Parigi 2024, è stata sconfitta in semifinale per 5-0 dalla turca Buse Naz Cakiroglu. Medaglia dianche per Irma, anche lei già sicura di figurare nella lista delle qualificate alle prossime Olimpiadi. Impegnata della categoria 57 Kg,è stata battuta dalla bulgara Svetlana Kameno Staneva. SportFace.

L'Italia c'è: i fratelli Braidot, con Luca fresco bronzo nel cross country ai; Martina Berta, Sara Cortinovis, il giovane Chris Hauser. L'obiettivo per molti di loro è il Mondiale in ...Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella spada a squadra aidi Cracovia. Il loro cammino sulle pedane della Tauron Arena è iniziato con un netto 45 - 16 ai danni del Belgio. Ai quarti di finale è toccato all'Ucraina arrendersi agli azzurri, ...Questa la gioia della campionessa olimpica di Londra dopo la medaglia d'oro nel trap ai. "Ieri è stata una giornata perfetta, non ho sbagliato nulla - ha aggiunto Rossi - poi però ho ...

LIVE Giochi Europei 2023, 30 giugno in DIRETTA: l'Italia scappa nel medagliere, fuori Irma Testa. Tra poco la finale delle sciabolatrici OA Sport

Terza giornata di gare per il teqball ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Venerdì dedicato al torneo di doppio misto, dove c'è stata poca g ...