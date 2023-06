Giochi Europei Cracovia 2023 | boxe | Mouhiidine non tradisce | pass olimpico conquistato

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Papà, andiamo a Parigi“. Questa la speciale dedica di Aziz Abbes, in lacrime dopo la vittoria nella semifinale dellaaidi. Grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bereznicki, l’azzurro si è infatti qualificato per la finale ma soprattutto hala carta olimpica per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nel combattimento nei 92 kg maschili,ha dominato dall’inizio alla fine, facendo ammattire il suo avversario per tutti e tre i round. Bravissimo a schivare i colpi e a muoversi per il ring, Aziz ha completamente disinnescato il suo avversario e si è imposto per decisione unanime dei giudici. L’altroè andato invece all’irlandese Marley, ...