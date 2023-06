Giochi Europei 2023 | Carlo Mornati | “Numeri considerevoli | siamo il comitato olimpico di riferimento”

(Di venerdì 30 giugno 2023) In attesa della conclusione delle ultime gare, in programma fino a domenica 2 luglio, l’Italia può già ritenersi soddisfatta per l’andamento deidi Cracovia. Il movimento azzurro si sta giocando il primato nel medagliere della manifestazione dimostrandosi altamente competitivo in tante discipline diverse e proseguendo il cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Questisi inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk 2019 e Baku 2015, con le qualificazioni olimpiche e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche, e glia squadre incastonati nel programma. Isono tutti a nostro favore, sono, credo ci sia una ...

"Questisi inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpico e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche, e gli ..."Confidenti sulle Olimpiadi di Parigi 2024, capitalizzata possibilità di carte olimpiche a Cracovia" 'Questisi inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpico e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche, e gli ...Il segretario generale del Coni, Carlo Mornati commenta così il ko degli azzurrini durante il bilancio finale deiin corso a Cracovia. "Li avevamo portati al CPO di Tirrenia per due ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari venerdì 30 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Il colosso tedesco punta a consolidare l’incarico da 2 miliardi di dollari in un’unica holdng. In Italia la società lavora con Deepblue di Dentsu ...“Questi giochi europei si inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpico e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche ...