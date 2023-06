Gianni Morandi e Harry Styles | chi copia chi? Le foto fanno il giro del web

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 giugno 2023)hanno lo stesso look, maè che? Ledei due hanno fatto ildel web. Sui social girano moltissimeche paragonano il cantante di Monghidoro e la popstar britannica. L’accostamento tra i due sta facendo divertire i rispettivi fan, anche se in molti siedonoè che hato per primo.(Fonte: Ansa) – CheNews.itsembrano non avere nulla in comune, a parte l’amore per la musica ...