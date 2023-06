... Koulibaly , primo candidato a sostituire l'ex capitano Skriniar,- Cheek , prima alternativa nel caso in cui né Milinkovic - Savic né Frattesi dovessero approdare ad Appianoe ...Sul piatto con i londinesi anche Chalobah,Cheek ma soprattutto l'ex Napoli Koulibaly, in ... Servirà un'uscita importante per accogliere il serbo ad Appiano, con Brozovic primo indiziato ...I miglioramenti Nella penultima seduta di allenamento ad Appianoprima della partenza per ...- Cheek Milan e Inter, tifosi in campo al Meazza grazie ai fan token: l'iniziativa Leggi i ...

Gentile: “Loftus-Cheek sostituirà Tonali con caratteristiche diverse” Pianeta Milan

Riccardo Gentile ospite negli studi di Sky Sport ha parlato di Ruben Loftus-Cheek. Ecco le parole sul nuovo acquisto del Milan Riccardo Gentile ospite negli studi di Sky Sport ha parlato di Ruben Loft ...Riccardo Gentile ha parlato di Ruben Loftus-Cheek in diretta a Sky Sport 24: "Buon giocatore, sostituirà ottimamamente Tonali ma con caratteristiche diverse. Ha fatto grandi ...