Gazzetta – Mercato | Serie B | tutti gli affari e le trattative

(Di venerdì 30 giugno 2023) 2023-06-30 08:39:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: I rosanero dopo Lucioni puntano Ceccaroni, Roberto Insigne, Vasic e Mancuso. Ascoli e Cosenza a caccia di un portiere Pietro Scognamiglio 30 giugno – MILANO È l’ambizioso Palermo ad aprire il ballo del calciodiB: aver già portato in rosanero Fabio Lucioni – reduce da due promozioni, come leader difensivo di Lecce e Frosinone – è una chiara dichiarazione d’intenti da parte del City Group, che vuole affidare a Corini una squadra da vertice e sta aggredendo il. In via di definizione pure gli arrivi di Ceccaroni (Venezia, era al Lecce), Roberto Insigne (anche lui dal Frosinone) e Vasic (gioiellino del Padova), subito dopo il d.s. Rinaudo punterà a individuare anche un vice Brunori – o qualcosa di più, visto che si ...