Gazzetta – Inter | Marcelo Brozovic ha l’accordo con Al Nassr | fissate le visite mediche

(Di venerdì 30 giugno 2023) 2023-06-29 22:54:25 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Intesa verbale tra il centrocampista nerazzurro e il club saudita. Il croato, convinto dal ds Vucevic, giocherà con Cristiano Ronaldo Accordo raggiunto trae il club saudita dell’Al, che da giorni inseguiva il sì del centrocampista dell’. C’è l’intesa verbale tra le parti, domani il giocatore effettuerà lein una città costiera della Croazia per poi firmare un contratto triennale molto ricco. Il contratto del croato con la società finalista dell’ultima Champions è in scadenza nel 2026. Sull’ok del giocatore ha pesato l’influenza del direttore sportivo dell’Al, l’ex nazionale ...

Ladello Sport scrive di un contatto tra De Laurentiis e l'amministratore delegato dell'... Sul tavolo della discussione la questione diritti tv (c'era anche l'ad dell'Giuseppe Marotta), ......un accordo con l'per il costo del cartellino del centrocampista, in scadenza di contratto nel 2026, fissandolo a 23 milioni di euro. A pesare sul sì finale del giocatore, secondo la...... come sottolinea Ladello Sport . Agli arabi i soldi non mancano di sicuro e potrebbero ... Thuram e Weah, il colpaccio die Juve: figli d'arte, sì, ma diversi

L'Al Hilal insiste: nuova offerta monstre per Lukaku La Gazzetta dello Sport

I rosanero dopo Lucioni puntano Ceccaroni, Roberto Insigne, Vasic e Mancuso. Ascoli e Cosenza a caccia di un portiere ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...