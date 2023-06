Gazzetta – Calciomercato | la guida su come seguirlo sulla Gazzetta dello Sport

La foto di Reijnders in prima pagina sulladello Sport Spero sia una bella foto (ride, ndr). E' cresciuto tanto nella scorsa stagione. Mi auguro di poter lavorare con lui per tanto tempo, ...Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha toccato diversi temi all'apertura del: dall'addio di Grosso alla scelta di Di Francesco, fino al nuovo acquisto georgiano (di Andrea ...... evento di apertura della stagione di2023 Sul palco si sono alternati tanti ...e il prezzo continua a salire..." Lo stesso giocatore qualche giorno fa aveva confidato allale sue.

Inter, Azpilicueta sfuma: il giocatore ha scelto l'Atlético Madrid, nerazzurri beffati La Gazzetta dello Sport

L'esterno, reduce da un ottimo Europeo Under 21, arriva dal Cagliari a titolo definitivo. L'anno scorso ha giocato in prestito all'Inter ...L'Inter ha le idee chiare per il futuro di Mattia Zanotti: il terzino ha firmato il rinnovo di contratto e poi sarà girato in prestito ...