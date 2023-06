Gandino | fototrappole in arrivo | “Troppi rifiuti abbandonati | così si mina il turismo nelle nostre montagne”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 giugno 2023). Bottiglie e bottigliette, carta e cartone, ceste di plastica, borse e, come se non bastasse, sacchi neri dell’immondiziafanno pensare che la zona debba diventare una sorta di discarica. Il Comune disegnala la strada per Valpiana come “la più deturpata”, pubblica una foto emblematica e avvisa i “furbetti”: sono inleper identificare i trasgressori. “La maleducazione di chi abbandona spazzatura – scrive l’amministrazione comunale- causa situazioni di degrado sia in abito urbano chezone montane. Nell’ultimo periodo si è notato un incremento didomestici indifferenziati lasciati sia ai bordi delle strade comunali che nei cestini pubblici”. “Nella settimana tra il 12 e il 18 giugno la polizia locale ha ...