Galtier e suo figlio arrestati per discriminazione razziale e religiosa ai tempi del Nizza

(Di venerdì 30 giugno 2023) Christophee suoJohn Valovic-sono statidalla polizia anell’ambito dell’indagine sui sospetti diquando era allenatore del. Lo scrive Rmc. Il tecnico parigino era stato convocato questa mattina dagli inquirenti incaricati del fascicolo sulle accuse di razzismo. Il fermo di polizia consente agli inquirenti di avere a disposizione la persona per un periodo limitato (24 ore). Poi i due saranno rilasciati o portati davanti al tribunale per rispondere delle accuse. I fatti risalirebbero all’inizio della scorsa stagione (la 2021-22) e furono denunciati dall’ex direttore sportivo del club Fournier in una mail al management di Ineos, e più precisamente a Dave ...

A rivelarlo è la stampa francese (RMC Sport), che definisce l'avventura di Christopheal capolinea per le troppe sconfitte. 'Campos è convinto che l'uomo che ha vinto due Champions in ...Forse nessuna squadra in Europa è riuscita a valorizzare così tanto i propri attaccanti come il Lille di. Colgioco iper - verticale e di transizioni Weah avrebbe dovuto esaltarsi. In ...Non è stata una grande stagione per Gigio Donnarumma . IlPsg è naufragato in Champions League , ancora una volta, e la vittoria della 'sola' League 1 , ...cambio di allenatore (via, dopo ...

Secondo l’agenzia France Press Galtier sarebbe in custodia a Nizza con il figlio per «sospetti di discriminazione» ...L'allenatore del Paris Saint Germain Cristophe Galtier e suo figlio sono stati presi in custodia dalla polizia nell'ambito dell'indagine sui sospetti di discriminazione razziale e religiosa, ai tempi ...