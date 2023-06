Galtier arrestato | sospetto razzismo da tecnico del Nizza

(Di venerdì 30 giugno 2023) Clamoroso sviluppo della vicenda nata dalle accuse di comportamento razzista nei confronti delfrancese Cristophe, sospettato di atteggiamenti discriminatori quando era allenatore dele il figlio John Valovic-sono stati arrestati dalla polizia della cittadina francese come provvedimento nato dall'inchiesta che era stata aperta dopo la denuncia dei sospetti di discriminazione razziale e religiosa.aveva lasciato ilnell'estate scorsa finendo sulla panchina più prestigiosa del Paris Saint German e proprio lì era stato raggiunto dalle accuse. Il fermo di polizia è stato chiesto dagli inquirenti e validato da un giudice con lo scopo di averee il figlio a disposizione per 24 ore prima che i due ...

Galtier in stato di fermo. Il tecnico del Psg in custodia per "discriminazione" La Gazzetta dello Sport

