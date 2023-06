Galtier | arrestato l' allenatore del Psg | accusato di razzismo e dsicriminazione religiosa

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'Christophee suo figlio sono stati arrestati dalla polizia francese. I due sono stati presi in custodia dalla nell'ambito di un indagine sui sospetti di discriminazione...

Galtier, arrestato l’allenatore del Psg per discriminazione a Nizza. «Non voglio neri in squadra» Corriere della Sera

Secondo l’agenzia France Press Galtier sarebbe in custodia a Nizza con il figlio per «sospetti di discriminazione» ...L'allenatore del Paris Saint Germain Cristophe Galtier e suo figlio sono stati presi in custodia dalla polizia nell'ambito dell'indagine sui sospetti di discriminazione razziale e religiosa, ai tempi ...