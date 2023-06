Galtier | arrestato l' allenatore del Psg | accusato di razzismo Alla guida del Nizza disse | «Troppi neri e musulmani in squadra»

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'Christophee suo figlio sono stati arrestati dpolizia francese. I due sono stati presi in custodia nell'ambito di un'indagine per sospetta discriminazione...

Calcio: in stato di fermo l'allenatore uscente del PsgL'allenatore francese Christophe, che sta per lasciare il Psg, e suo figlio sono 'in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di oggi' nell'ambito di un'inchiesta su sospetti di discriminazione. Lo ha ...A metà aprile è stata aperta un'inchiesta preliminare per sospetta " discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione a una religione " dopo le accuse arrivate a Christophequando ...Momento nero per Christophe, non solo l'addio al Psg ma anche i guai con la giustizia: il tecnicoin FranciaChristophesi prepara a lasciare il Psg dopo una sola stagione, in una annata che a livello internazionale per i parigini è stata ancora una volta deludente, ma in questo ...

