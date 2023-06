Galtier arrestato | allenatore accusato di razzismo e discriminazione religiosa

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – Christophedel Psg, e suo figlio John Valovicsono stati arrestati a Nizza con l’accusa dirazziale e. La vicenda è legata alla denuncia presentata da Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza. Le accuse si riferiscono alla stagione 2021-2022, quandoeradel club e avrebbe tenuto una condotta riprovevole nei confronti di alcuni tesserati. Il tecnico, riferisce il quotidiano L’Equipe, respinge le accuse. Gli inquirenti avrebbero già ascoltato dirigenti e giocatori della società.non rientra più nei progetti tecnici del Psg e non sarà sulla panchina del club nella prossima stagione. Il nome del tecnico è stato accostato nelle scorse settimane al Napoli. ...

... la vicenda riguarda la stagione in cui il tecnico era al Nizza Christophe, allenatore del Psg, e suo figlio John Valovicsono stati arrestati a Nizza con l'accusa di discriminazione ...L'ex tecnico del PSG, Christophe, è statoper sospetti \''episodi di discriminazione\'' risalenti ai tempi del Nizza. Ad aprile si ...Calcio: in stato di fermo l'allenatore uscente del PsgL'allenatore francese Christophe, che sta per lasciare il Psg, e suo figlio sono 'in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di oggi' nell'ambito di un'inchiesta su sospetti di discriminazione. Lo ha ...

Galtier in stato di fermo. Il tecnico del Psg in custodia per "discriminazione" La Gazzetta dello Sport

La affermative action, nata negli anni ’60, aveva l’obiettivo di aumentare la percentuale di laureati provenienti da etnie sottorappresentate in questa categoria. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ...L'accusa risale ai tempi del Nizza (stagione 2021-22) per sospetti di "discriminazione razzista o affiliazione religiosa" ...