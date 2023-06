Galliani ricorda Berlusconi | “Anche ora guardo il telefono | ma non arrivano le sue telefonate”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Parlavo contutte le sere, orail, ma nonpiù le sue. Mi disse che il calcio fa parte della sfera dei sentimenti e non a quella del denaro e del business e che assomiglia alla religione. Per quanto riguarda il mercato, spero che il centrocampista che arriverà sarà Gagliardini, sennò sarà qualcun altro. Sono nato a Monza e cercherò di dare una mano alla squadra della mia città finché non mi manderanno via “. Adrianohato così Silvio, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 87 anni, al Gran Gala di Rimini in occasione dell’inizio del calciomercato. SportFace.

... l'ad Danilo Pellegrino, Adriano, fedele manager di Silvio soprattutto nelle attività ... a due passi dal Castello Sforzesco: è uno stabile neo rinascimentale chePalazzo Pitti, ma è un ...... potremmo dire, in ultima istanza, della morte, di tutto ciò cheall'essere umano di essere,... destinati ai fedelissimi (Previti, Confalonieri, Dell'Utri, Gianni Letta e). Un efficace ...Coco ha rivelato chefece di tutto per non farle uscire e che lui ne pagò le conseguenze: "Quelle mie foto nudo in barca non le ho mai viste, non so quanto le pagò, per non farle ...

Inervistato a Sky Sport, Adriano Galliani ha ricordato così Silvio Berlusconi: "Sono un uomo molto addolorato, mi ha chiamato a Istanbul e la cosa che mi manca di più, oltre ...Adriano Galliani ha parlato di Silvio Berlusconi dal Grand Hotel di Rimini, nel corso dell'evento che ha aperto la nuova sessione di calciomercato. L'attuale amministratore delegato del Monza ha infat ...