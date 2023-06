Gagliardini verso il sì al Monza No offerte dall’Atalanta I dettagli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roberto, centrocampista in scadenza di contratto con l’Inter, sarebbe nel mirino dele dell’Atalanta.– Queste le parole di Orazio Accomando, giornalista di DAZN, su Twitter. “orientato ad accettare l’offerta del. L’Atalanta ha mostrato interesse ma nessuna offerta. Chiusura molto vicina. Pronto un triennale“. Fonte: Twitter Orazio Accomando Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Sky – Gagliardini verso il Monza, oggi chiamata di Galliani: arriva a 0 fcinter1908

Come riportato da Sky Sport Gagliardini è pronto per la nuova avventura dopo la fine della storia con l’Inter: il centrocampista verso il Monza Gagliardini è pronto a ripartire dal Monza. Oggi l’uomo ...Il Monza si è avvicinato quasi definitivamente a Roberto Gagliardini a parametro zero: già venerdì può arrivare l'ok finale Come riportato da Sky Sport, il Monza si è avvicinato quasi definitivamente ...