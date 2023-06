Furti e degrado nel centro storico di Roma | un arresto e 12 denunce in 24 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lotta a, abusivismo e illegalità neldi. Un servizio che ha portato, nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Salute, del Gruppo Tutela Lavoro e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, a une 12 denunciate a piede libero. Unper furto In manette è finito un cittadino straniero, senza fissa dimora, sorpreso a derubare una donna a bordo della metropolitana linea A all’altezza della fermata “Termini”. I militari sono stati pronti, e quando hanno visto l’uomo che tentava di sfilare lo smartphone dalla borsa della vittima, lo hanno bloccato. Il tentativo di mettere a segno il colpo, approfittando della calca, non è andato a buon fine per il ladro, finito ...