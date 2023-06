Fuoco amico su Meloni | Polonia e Ungheria silurano nella notte l’accordo sui migranti al vertice Ue Oggi si riprova

(Di venerdì 30 giugno 2023) La prima giornata del Consiglio Europeo a Bruxelles si conclude senza un accordo sull’immigrazione. E a fermarlo sono state. «I leader non hanno approvato le conclusioni» sul dossier, spiegano fonti Ue. Stamattina i lavori riprenderanno sul capitolo Cina. Secondo le fonti Varsavia e Budapest vedono come fumo negli occhi il nuovo Patto approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio Affari Interni in Lussemburgo dopo un negoziato fiume. Perché, sostengono, il tema è troppo delicato e compete ai leader. Che però decidono all’unanimità. L’obiettivo dei due paesi è portare allo stallo l’intesa sulla solidarietà obbligatoria raggiunta a inizio giugno. Le misure di solidarietà I due paesi fanno sapere che puntano a rendere su base volontaria il ricollocamento e il reinsediamento dei. Minando così alla ...

...pensate che un giorno o l'altro potrete rimpiangere di non aver chiesto voi un cessate ilper ... Io le ho citato il generale Milley, il capo di tutte le forze armate americane, non undi ...... direttore politico del premier ungherese Viktor Orban, lancia un tweet di: "Una grande ...già consapevole delle resistenze polacche e della battaglia che di lì a poco avrebbe ingaggiato l'e ...Notte di tensione al vertice Ue a Bruxelles , Meloni tradita dal, Varsavia e Budapest non vogliono la solidarietà obbligatoria e il reinsediamento . 'I leader non hanno approvato le ...

Fuoco amico su Meloni: Polonia e Ungheria silurano nella notte l ... Open

Dieci anni di reclusione. È la condanna decisa dal Tribunale di Monza per il tentato omicidio dell’ultrà dell’Atalanta, ferito alla schiena da un corpo di arma da fuoco, che si era inventato un tentat ...LEGGI – Caso Santanchè: conti&bugie. Tutto quello che deve spiegare Fuoco amico su Daniela Santanchè. Succede alla Camera, durante la seduta pomeridiana: tra gli ordini del giorno al decreto Lavoro so ...