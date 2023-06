Fumo da incendio di pneumatici | tratto di autostrada San Severo-Foggia temporaneamente chiuso Dal tardo pomeriggio fino a poco dopo le 20

(Di venerdì 30 giugno 2023)riaperto alle 20,15 circa. Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:prima delle ore 19:30 sulla A14 Bologna-Taranto è statoilcompreso tra Sanin entrambe le direzioni a causa delper un, ora spento, derivante dasottostanti un sottovia all’altezza del km 550. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari,l’uscita obbligatoria a San, si consiglia di rientrare ina ...

... Poco prima delle ore 19:30 sulla A14 Bologna - Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni a causa delper un, ora spento,...Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, alle ore 18.30 è scattato un allarmeall'... Non risultano al momento eventuali feriti né persone intossicate da... una squadra d'intervento è giunta sul posto dopo un segnalazione diche fuoriusciva dallo stabile. Non si segnalano al momento persone ferite. Da chiarire la dinamica dell'. ...

Incendio in una palazzina in via Bariglaria a Udine: colonna di fumo nero, evacuati appartamenti e negozi Virgilio Notizie

MONTEREALE - L'incendio del quadro elettrico ha rischiato di mandare a fuoco un intero allevamento di polli. I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti questa ...