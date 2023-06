Friuli Venezia Giulia | pochi i dati sulle carceri

Leggi su leurispes

(Di venerdì 30 giugno 2023) Insono presenti cinque case circondariali (Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine), ma di queste solo la casa circondariale “Ernesto Mari” di Trieste è stata visitata da Antigone. Esiste un numero assai ristretto dirispetto alledella Regione: non si ha idea se esistano dei reparti di ostetricia e neanche il numero di ore medie settimanali condotte da psicologi e psichiatri ogni cento detenuti. Sebbene le sue modeste dimensioni, la Regione fino al 2021 era considerata la prima in Italia per tasso di affollamento (139,5%). Sempre nel 2021, è stata denunciata la problematica circa le condizioni di igiene dellefriulane, dove in molti casi mancava l’acqua calda e le docce presenti erano solamente esterne. Secondo i ...