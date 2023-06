Frattesi | preferenza per l’Inter Oggi la proposta al Sassuolo – TS

...apparecchiato l'operazione, ma non è nelle condizioni di metterla in tavola. Quella del Sassuolo, ovviamente. E questo non è un dettaglio trascurabile, perché, a differenza della......affondare il colpo Davide. I milanesi sono in pole per il centrocampista, con il quale hanno già un accordo. Le dichiarazioni rilasciate dall'italiano fanno ben capire come la sua...Ascolta 'Bagarre per: la Roma ha un piano preciso, l'Inter recrimina. E su Milan e Juve&... l'Inter ha fatto sapere di non voler partecipare ad aste forte delladel giocatore che ...

Frattesi, il piano dell'Inter: i soldi di Brozovic e Mulattieri Corriere dello Sport

Le ultime sul centrocampo nerazzurro, con il croato ad un passo dall’Al-Nassr. Sono così attese novità sul giocatore del Sassuolo La telenovela Marcelo Brozovic dovrebbe aver scritto il suo ultimo cap ...Venerdì contatto tra Marotta e Carnevali: con l'addio di Brozovic i nerazzurri accelerano. I giallorossi cedono Volpato e Missori ai nerove ...