Frattesi | l’agente arrivato a Rimini | incontro con Inter e Sassuolo – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) Mentre si cerca di capire quello che sarà il futuro di Marcelo Brozovic,continuano a discutere per Davide. A, dove è in programma l’fra le due società, è da pocodel giocatore, Beppe Riso. A riportarlo è Sportitalia.A TRE – Beppe Marotta per l’, Giovanni Carnevali per il, Beppe Riso per Davide. Questo l’previsto in serata aper capire la fattibilità dell’operazione, specialmente dal momento che lo stop alla cessione di Marcelo Brozovic complica i piani in entrata. Le richieste dei neroverdi restano di 30 milioni più il cartellino di Samuele ...