Frattesi | Carnevali | «Nessuna offerta ci soddisfa | non solo da Inter e Roma»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 giugno 2023)è uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e, amministratore delegato del Sassuolo, non accetta prezzi troppo bassi. Il dirigente è chiaro e diretto:delle valide offerte possono aprire la porta della trattativa, altrimentipuò restare con gli emiliani. Sport Mediaset ha chiesto ase sia il momento ideale per cedere: «Oggi inizia il calciomercato e vedremo chi farà questo colpo da maestro. Oggi avremo l’incontro con l’ma anche con altre società perché sono previsti vari dirigenti di tutti i club. Siamo all’inizio e difficilmente nella giornata di oggi, vedremo cosa succederà. In questo momento di possibilità ce ne sono da parecchie società, e non soltanto da parte dell’o della ...