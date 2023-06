Frasi filonaziste | in Finlandia si dimette il ministro dell’Economia eletto con l’estrema destra | 10 giorni fa l’insediamento del governo

(Di venerdì 30 giugno 2023)arriva ale a un certo punto si presenta il problema che comunque resta estrema. E così succede che in, dove i conservatori del Partito di coalizione nazionale hanno stretto un accordo con il Partito dei finlandesi, si è già dimesso il, diecidopo il giuramento del. Non unqualunque, tra l’altro, ma il titolare, Vilhelm Junnila, 41 anni. Duefa era stato sfiduciato dal Parlamento – quindi anche con parte di voti della maggioranza – con un voto richiesto dai partiti dell’opposizione (Verdi, Sinistra e Socialdemocratici), finito 95 a 86. “Era la soluzione giusta ed era l’unica ...

