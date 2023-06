Francia | un ragazzo ucciso nelle banlieue di Parigi dalla polizia | nel 1995 il film “L’odio” aveva anticipato tutto - VIDEO

Al termine di una nuova riunione convocata d'urgenza, l'Eliseo sceglie la linea dura per affrontare la crisi nata dopo la terza notte di violenti scontri in tutta la, come forma di protesta ...Lo ha annunciato Patrick Jarry , il sindaco di Nanterre , città di cui ilera originario: '... Tensioni già nel pomeriggio - Sono riprese nel pomeriggio inle azioni di danneggiamento e ...Resta molto critica la situazione in, dove da tre giorni diverse citta' del paese sono teatro di distruzioni, incendi e scontri ... Patrick Jarry, citta' a ovest di Parigi dove ilviveva.

Francia, chi era Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di polizia Fanpage.it

Macron si è rivolto alle famiglie dei minorenni che partecipano alle violenze, chiedendo di tenere i giovanissimi a casa Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta: voleva essere immortale, poi si sarebbe ac ...Terzo giorno di violenze in Francia, dopo l’uccisione del 17enne Nahel da parte di un agente. Fermate 875 persone. E mentre il presidente Macron si rivolge ai genitori: “Tenete i figli a casa”, è ...