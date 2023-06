Francia | terza notte di violenze per la morte del 17enne | centinaia di fermi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Macron convoca nuova cellula di crisidiin diverse città dellaper ladi Nahel, ilucciso dalla polizia a Nanterre. Secondo il ministro dell’Interno Gerard Darmanin, finora sono state fermate 421 persone in relazione ai disordini, mentre in tutto il Paese sono stati dispiegati 40mila tra gendarmi ed agenti di polizia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi alle 13 una nuova riunione della cellula di crisi, la seconda in due giorni, ha reso noto l’Eliseo. Macron si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo e potrebbe dunque accorciare la sua presenza al vertice per rientrare a Parigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

