Francia | scontri in tutto il Paese dopo l' uccisione di Nahel | banlieue di Parigi fuori controllo 700 arresti | evacuato il porto di Marsiglia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Continuano gliin, dove il clima di violenza seguito alla morte di un 17enne di Nanterre (ucciso a colpi di pistola da un poliziotto) sembra far scivolare verso la guerriglia urbana diffusa e incontrollata. Per la terza notte di fila sono stati eseguiti centinai di, che fanno

Le manifestazioni hanno infuocato diverse località della banlieue di Parigi con, saccheggi e violenze che si sono estesi anche a Grenoble, Tour, Avignone, Nantes e Tolosa. La madre del ...e arresti dopo l'omicidio. La rabbia nelle strade di', titola Colonna nei 'Fatti'. 'Se l'algoritmo commette un reato trovare il colpevole sarà difficile', scrive Fontanelli nell''...Ieri la marcia bianca voluta dalla madre di Nahel è finita cone atti violenti per tutta la serata in diverse parti della. L'ordine non è stato ristabilito nonostante la ministro ...

Terza notte di violenze per l'omicidio di Nahel. Il ministro dell'Interno: "Più di 660 persone fermate". Il ministero francese dell’Interno ha reso noto anche che nei disordini della scorsa notte sono ...Ancora scontri in Francia, nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la morte martedì di un giovane 17enne a Nanterre, ucciso da un colpo di arma da fuoco dalla polizia. Grosso l’incendio a ...