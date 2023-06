Francia | scontri e arresti per 17enne ucciso a Nanterre

(Di venerdì 30 giugno 2023) Parigi, 29 giu. (Adnkronos) -inin seguito alla morte deldurante un controllo stradale. Diversi agenti di polizia sono rimasti feriti neglicon i manifestanti a, dove si è tenuta la 'marcia bianca per cantante di 64 anni aveva "sviluppato una grave infezione batterica" '. A Marsiglia, in seguito agli incidenti e al saccheggio intorno al Vieux-Port, riferisce 'Le Figaro', ci sono attualmente dodici fermi. A Tolosa - dove un commissariato del quartiere del Mirail sarebbe stato preso di mira da alcuni rivoltosi che avrebbero sparato con fuochi d'artificio - ci sono 13 fermi. In Ile-de-France, la regione parigina, ci sarebbero almeno 50 fermi di cui 19 a margine della marcia bianca in ricordo di Nahel. Anche a ...

È scattato lo stato d'allerta in tutta laper la terza notte die tensioni, dopo l 'uccisione del 17enne Nahel da parte due poliziotto a Nanterre, la banlieue a Nord - Ovest di Parigi. In quella stessa periferia una banca è ...Mentre nelle periferie delle città francesi continuano glie le violenze dopo l' omicidio del 17enne Nahel da parte di un poliziotto, la madre del ragazzo in un intervista a France 5 ha detto che la sua rabbia non è rivolta all'intero corpo di polizia.PARIGI Laribolle. Per l'omicidio per mano della polizia di Nahel, un 17enne di Nanterre, si infiammano Lille, Tolosa, Lione. Il governo aveva mobilitato 40mila agenti, in serata a Lione è stato inviato ...

Scoppia la violenza nelle periferie in Francia. Si protesta per la morte di Nahel M., un diciassettenne ucciso da un poliziotto durante un controllo a Nanterre. L'agente è indagato ...Inoltre, secondo alcuni quotidiani la Francia avrebbe interrotto diversi trasporti pubblici ... La decisione di sciogliere il movimento, sarebbe stato preso dal Governo dopo i violenti scontri con la ...