Francia | quarta notte di scontri per la morte di Nahel | arresti a Marsiglia | evacuata Place de la Concorde a Parigi Schierati 45mila agenti – I video

(Di venerdì 30 giugno 2023) È iniziata inladi proteste scatenate dall’uccisione del 17enneda parte di un poliziotto a Nanterre. Il ministro dell’Interno Darmanin ha annunciato di aver schieratoin tutto il Paese, per fronteggiare le violenze che sono esplose in numerose città. A, nonostante il divieto di assembramenti della Prefettura, diverse centinaia di manifestanti hanno raggiuntode la, che è statadopo un paio di ore. Decine disono in corso a, almeno 63 secondo le fonti della polizia, in seguito aglitra piccoli gruppi di manifestanti e gli. Due poliziotti sono ...

Le proteste scoppiate dopo la morte del ragazzo di 17 anni ucciso dalla polizia continuano in Francia: decine di arresti e disordini nel Paese.