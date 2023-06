Francia | poliziotto ' ha chiesto perdono' a famiglia Nahel

Ilche due giorni fa ha ucciso con un colpo della sua arma di servizio il diciassettenne Nahel, a Nanterre, "è devastato" e chiede "perdono alla famiglia" del giovane. Lo ha detto a BFM TV l'...È salito a 667 il numero delle persone fermate innella terza notte di violenze per la morte del 17enne Nahel, ucciso da undurante un controllo a Nanterre. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro dell'Interno Gerard ...... nello stesso comune alle porte di Parigi dove martedì un 17enne alla guida di un auto è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da undurante un controllo. Proprio nel suo ...

I disordini collegati alle proteste per l'uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre. Il poliziotto che ha ucciso il giovane ha chiesto perdono ...(LaPresse) Ieri sera forze di polizia sono state dispiegate in gran numero nel centro di Bruxelles per sedare delle rivolte scoppiate dopo gli ...