Francia | Macron ai genitori dei giovani manifestanti | Teneteli in casa

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Un terzo di quelli arrestati ieri sera (29 giugno, ndr) erano. E' responsabilita' deitenerli in, quindi e' importante per la tranquillita' di tutti che la responsabilita' ...

Cosi' il presidente francese, Emmanuel, durante la riunione dell'unita' di crisi a Parigi dopo l'escalation di violenza nel Paese seguita all'uccisione di un giovane 17enne per mano di un ...Rientrato a Parigi,ha presieduto una riunione d'emergenza, nella quale ha definito le ... e del repentino arresto preventivo di questi, resta lo sfondo di unamolto divisa, e della mai ...è rientrato rapidamente a Parigi da Bruxelles, dove ha lasciato il vertice europeo ... per partecipare alla 13esima cellula di crisi interministeriale sull'esplosiva situazione in...

'Un terzo di quelli arrestati ieri sera (29 giugno, ndr) erano giovani. E' responsabilita' dei genitori tenerli in casa, quindi e' importante per ...La rivolta per la morte di Nahel non si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri commerciali e i supermercati di banlieue ma da ieri anche i negozi nel centro delle citt ...