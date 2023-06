(Di venerdì 30 giugno 2023) su Tg. La7.it - Gli scontri in, dopo l'uccisione del diciassettenne Nahel da parte di un poliziotto, non sembrano fermarsi. In un video girato a Nanterre , città della ...

La7.it - Gli scontri in, dopo l'uccisione del diciassettenne Nahel da parte di un poliziotto, non sembrano fermarsi. In un video girato a Nanterre , città della vittima e luogo in cui ci ...... Fiat, Jeep,e Maserati . Tuttavia, la domanda di questo tipo di trasmissione è diminuita ... come quelli di Metz e Valenciennes ine quelli di Verrone e Torino in Italia. Il gruppo di ...La polizialacrimogeni e granate stordenti sulla manifestazione per disperdere la folla, la ... diventano carnefici, i nemici della. Quelli che incendiano le macchine, che spaccano le ...

Francia, lancia un oggetto contro la polizia e viene caricata TGLA7

Le ipotesi di introdurre stato di emergenza e coprifuoco sono state richieste da diversi responsabili politici dopo la terza notte di violenze che ha scosso la Francia ...In un video girato a Nanterre, città della vittima e luogo in cui ci sono stati i tafferugli più duri, si vede una ragazza lanciare un oggetto verso due poliziotti che rispondono caricando le persone ...