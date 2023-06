Francia in rivolta | ricominciano i saccheggi nelle banlieue di Parigi Il governo schiera i veicoli blindati

Non è un solo incendio quello che sta infiammando la. Sono tanti fuochi, sparsi in tutto il Paese, che poi si uniscono in uno più grande che ... quindi lanelle banlieue.Ladispiegherà veicoli blindati nelle strade per far fronte alle esplosioni notturne di rabbia ... e all'orizzonte incombe il fantasma delladelle 'banlieu del 2005'. La morte di Nahel ...... il ricordo va alle tre settimane di disordini che sconvolsero lanel novembre 2005, quando ... Ladel 2005 parte dalla morte di due adolescenti, Zyed Benna di 17 anni e Bouna Traoré di ...

Sono riprese nel pomeriggio in Francia le azioni di danneggiamento e saccheggio contro diversi negozi, agenzie di banche o centri commerciali . Incidenti sono ..."Mi appello alla responsabilità a tutti i genitori, ai padri e alle madri di famiglia per fermarle". L'unità di crisi dell'Eliseo, diretta dal Presidente francese Emmanuel Macron, è terminata senza la ...