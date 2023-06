Francia in rivolta | Macron rientra in anticipo dal Consiglio europeo | no allo stato di emergenza ma più polizia nelle strade per contenere le violenze

...in tutta lanella terza notte di proteste dopo la morte di Nahel , il ragazzo di 17 anni ucciso con un colpo di pistola nella sua auto a Nanterre . A Bordeaux gli autori dellahanno ......riunione dell'unità di crisi interministeriale convocata dopo la terza notte di violenze in... "Non una, ma una lotta per la libertà", ha detto Orbán, ricordando le conclusioni dei ...Lo stato d'emergenza non è più escluso L'opzione di instaurare lo stato d'emergenza inper ladelle banlieue non è più esclusa. Interrogata sul tema, la premier Elisabeth Borne ha ...

Francia: continua rivolta delle banlieue, scontri ovunque Agenzia ANSA

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso vicino Parigi durante un fermo della polizia mentre era alla guida di una macchina. Dalla sua morte, rivolte, scontri e violenze si ripetono in tutta la… Leggi ...Il presidente francese Emmanuel Macron lascia anzitempo il Consiglio europeo di Bruxelles e arriva a Parigi, al ministero dell'Interno francese, ...