Francia in rivolta | Macron al ministero dell' Interno per la riunione dell' unita' di crisi

L'opzione di instaurare lo stato d'emergenza inper la...Il presidente francese Emmanuel Macron lascia anzitempo il Consiglio europeo di Bruxelles e arriva a Parigi, al ministero dell'Interno francese, per la riunione dell'unita' di crisi interministeriale ...... convocata dopo la terza notte di violenze ina seguito della morte del 17enne Nahel, ... 'Non una, ma una lotta per la libertà', ha detto Orbán, ricordando le conclusioni dei vertici ...

Francia: continua rivolta delle banlieue, scontri ovunque Agenzia ANSA

Il presidente francese Emmanuel Macron lascia anzitempo il Consiglio europeo di Bruxelles e arriva a Parigi, al ministero dell'Interno francese, ...Terza notte di violenze e disordini in Francia, scatenati dall'uccisione di un adolescente, il giovane 17enne Nahel, da parte di un agente ...